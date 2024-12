Internacional anuncia saída de diretor das categorias de base

Nesta quinta-feira, o Internacional anunciou a saída de Jorge Andrade, Diretor de Formação e Transição das Categorias de Base, que estava no cargo desde fevereiro deste ano.

O profissional solicitou o desligamento do clube para seguir outros compromissos profissionais.

Com 49 anos, Jorge Andrade foi contratado para qualificar os processos de desenvolvimento da categoria de base, além de auxiliar as práticas multidisciplinares de união e integração entre o profissional e a base.

O Internacional também informou que o Departamento de Futebol seguirá com a implementação dos processos e ações de integração entre as equipes do profissional e de base, conforme o planejamento do clube.

O primeiro confronto do Colorado em 2025 será diante do Guarany, no dia 22 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho, no Estádio Antônio Magalhães Rossel.