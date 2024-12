Giay espera vencer concorrência e ter sequência no Palmeiras em 2024

Agustín Giay foi contratado pelo Palmeiras na janela de transferências do meio do ano e, apesar de ter recebido algumas chances de Abel Ferreira, ainda não conseguiu engatar uma grande sequência de jogos. Assim, em 2025, o jovem de 20 anos espera vencer a concorrência na posição e se consagrar de vez no elenco.

O argentino, no entanto, não terá tarefa fácil, pois disputa posição com dois nomes consagrados do plantel palmeirense: Marcos Rocha e Mayke. Inclusive, ambos tem contrato com o Verdão apenas até o fim de 2025, o que pode fazer com que os atletas queiram mostrar serviço para conseguir uma possível renovação.

Giay, por sua vez, tem contrato com o Palmeiras até 2029. Na época da contratação, o lateral era visto pela diretoria como um atleta para o futuro. Assim, para contar com a joia argentina, a equipe pagou ao San Lorenzo 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões há época) por 75% dos direitos econômicos do jogador.

Pelo Palmeiras, Agustín Giay disputou 12 partidas e não marcou gols ou deu assistências. O máximo de jogos consecutivos que ele entrou em campo pela equipe foram três, em duas oportunidades diferentes. Primeiro contra Vitória, Flamengo e Internacional, entre os dias 27 de julho e 4 de agosto, e depois diante Vasco, Atlético-MG e RB Bragantino, entre os dias 22 de setembro e 5 de outubro.

Quando Giay poderia conseguir uma sequência, a temporada de 2024 chegou ao fim. Ele foi titular nos últimos dois compromissos do Palmeiras no ano, contra o Cruzeiro, no Mineirão, e Fluminense, no Allianz Parque.

Giay se reapresenta na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. O primeiro compromisso da equipe no ano será contra a Portuguesa, dia 15 de janeiro, pelo Campeonato Paulista.