Fortaleza demonstra interesse em Advíncula, do Boca Juniors, diz jornal argentino

Luis Advíncula, lateral-direito do Boca Juniors, está na mira do Fortaleza, segundo informações divulgadas pelo jornal argentino Olé. O clube brasileiro, comandado por Juan Pablo Vojvoda, disputará a Libertadores e tem planos de contar com o jogador peruano em 2025.

Embora o interesse do Fortaleza seja real, o negócio não é fácil, já queAdvíncula parece não ter intenção de deixar o Boca Juniors neste momento. O jogador está focado em disputar a titularidade na lateral-direita, especialmente com os desafios futuros da equipe, como os playoffs da Libertadores e o Mundial de Clubes de 2025.

No entanto, a titularidade de Advíncula no time comandado por Fernando Gago não é garantida e isso pode ser uma "carta na manga" do Fortaleza. O peruano enfrentará concorrência de Lucas Blondel, recuperado de uma lesão no ligamento do joelho direito, e Juan Barinaga na equipe Xeneize. Com opções disponíveis, resta saber, também, se o Boca abrirá espaço para uma possível negociação com o Leão do Pici.

Na atual temporada, Advíncula distribuiu sete assistências, em 44 jogos. Ao todo, vestindo a camisa do Boca Juniors, o lateral, que esteve com o Peru na última Copa América, marcou cinco gols e distribuiu 12 assistências, em 145 partidas.

Recentemente, o Fortaleza contratou outro atleta do Boca Juniors: Pol Fernández. O acerto foi garantido pelo treinador argentino do clube cearence como o primeiro reforço para a próxima temporada. Vale destacar que o atleta chegou em condição de agente livre.

"Pol é um jogador que tem boa qualidade, o Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional. Ele vai estar com a gente, vai trazer sua qualidade e vai ter que lutar para que o Fortaleza consiga os objetivos de 2025", disse Vojvoda na última rodada do Brasileirão, na vitória por 3 a 0 diante do Internacional.