Fluminense anuncia contratação do volante Hércules, ex-Fortaleza; veja detalhes

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Hércules, que estava no Fortaleza. O jogador de 24 anos assinou contrato de cinco anos com o Tricolor Carioca e sua ida ao time do Rio de Janeiro já havia sido confirmada pelo clube cearense.

Hércules chegou a ser sondado pelo Palmeiras para uma possível investida, mas o clube paulista não apresentou nenhuma proposta oficial. Desta maneira, o Fluminense teve camnho livre para fechar com o volante.

"Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense fiquei muito feliz, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos juntos", disse Hércules, em nota divulgada pelo Fluminense.

"A torcida pode esperar de mim muita garra, muita raça dentro de campo. Vou dar sempre o meu máximo, correndo e marcando muito. Vou ser o jogador que sempre eu fui, que se doa ao máximo, focado sempre. Se Deus quiser vamos conquistar muitas coisas boas para a torcida do Fluminense", completou.

A venda de Hércules ao Tricolor foi a maior da história do Fortaleza. O Leão do Pici recebeu do clube carioca R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta, superando a negociação que envolveu o atacante Moisés para o futebol mexicano, em 2023.

Hércules, de 24 anos, que tinha contrato com o Fortaleza até 2026, chegou ao clube por R$250 mil para defender o sub-23 na temporada de 2022, em negociação com o Atlético-CE. Porém, o jogador chamou a atenção de Vojvoda, que o subiu para o profissional. Juntos, conquistaram o Campeonato Cearense duas vezes, além de duas Copas do Nordeste.

O volante foi a primeira contratação confirmada do Fluminense, que já acertou as saídas do volante Felipe Melo e do lateral esquerdo Diogo Barbosa. O clube deve seguir ativo no mercado da bola em busca de mais reforços para 2025.