Durinho menciona lutador invicto como possível adversário no UFC

Em busca de se reencontrar no UFC, Gilbert Burns projeta retornar ao octógono em abril, em Miami (EUA). Inclusive, o brasileiro já deixou claro o desejo de lutar contra Colby Covington nos meio-médios (77 kg). No entanto, 'Durinho', imaginando que será complicado convencer o americano a enfrentá-lo, já ofereceu uma alternativa para a companhia, mencionando um lutador promissor como possível adversário.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, 'Durinho' sinalizou que o UFC deve lhe oferecer a luta contra Michael Morales. De acordo com o brasileiro, a organização não deve casar uma luta envolvendo veteranos como ele e Covington, com ambos vindo de derrotas, e sim oferecê-los para testar as promessas dos meio-médios.

Vale destacar que o equatoriano, em franca ascensão no MMA, está invicto e é o número 12 da divisão. Sendo assim, 'Durinho', em má fase na carreira (três derrotas seguidas) e ciente do modus operandi do UFC, já trata a possível luta contra Morales como uma realidade. Mas, apesar do cartaz do atleta, o brasileiro, conhecido por não fugir de um bom desafio, não se mostrou temeroso com a chance de enfrentá-lo.

"Acho que o UFC não vai me dar luta fácil. O Vicente, eles sabem que não vou lutar. O Carlos é um cara que também não gostaria de lutar, mas pode ser que ofereçam. Estou achando que será o Morales. O Neal é inconsistente, não é um cara que estão apostando tanto agora. Acho que vou ter que dar um passinho para trás. Vindo de derrota, não tem muito o que fazer. Acho que o Morales é o número um que devem (oferecer). Não ofereceram ninguém até agora, não tem nada certo. Ele já pediu essa luta em algumas entrevistas", declarou o atleta.

Registro de 'Durinho' no MMA

Gilbert Burns, de 38 anos, é um dos principais lutadores brasileiros em atividade no MMA. No UFC desde 2014, 'Durinho' já atuou no peso-leve (70 kg), mas alcançou destaque no esporte ao integrar os meio-médios e se consolidou na elite da categoria. Atualmente, o veterano é o número oito no ranking da divisão e possui um cartel composto por 22 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Neil Magny, Olivier Aubin-Mercier, Stephen Thompson e Tyron Woodley.