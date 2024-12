Cruzeiro pede valor alto e fará jogo duro com Palmeiras por Matheus Pereira

O Palmeiras terá que suar na negociação com Cruzeiro para contar com o meio-campista Matheus Pereira na próxima temporada.

O que aconteceu

O UOL apurou que o clube mineiro quer ao menos 25 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões na cotação atual) para abrir negociação. O montante é acima do oferecido pelo clube em negociações como Paulinho e Andreas Pereira, que também estão na mira alviverde.

O Cruzeiro considera a sondagem de 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões) muito baixa. A equipe celeste só cogita abrir conversas pela totalidade do passe.

O Palmeiras ainda não oficializou proposta pelo jogador. Enquanto pondera o cenário, o clube aguarda a abertura da janela de transferências, no dia 3 de janeiro do ano que vem.

O Palmeiras segue aquecido no mercado da bola e tem Matheus Pereira no alvo por uma carência no setor, que conta apenas com Raphael Veiga como meia de criação. Matheus está na Raposa desde o meio de 2023, clube com o qual tem vínculo até 2026.

Em sua primeira temporada completa pelo clube, o jogador foi peça fundamental e esteve em campo em 59 partidas. Ele balançou as redes 11 vezes, deu 15 assistências e foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Junior.