Cormier coloca Poatan no top-5 de profissionais mais importantes do MMA em 2024

Alex Pereira é uma das estrelas do UFC na atualidade e vem impressionando a comunidade do MMA com suas performances no octógono. Em 2024, o brasileiro colocou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) em jogo três vezes e nocauteou os oponentes brutalmente. Como acompanhou de perto a consolidação de 'Poatan' no topo da categoria, Daniel Cormier tratou de enaltecê-lo por seus feitos na temporada.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Cormier colocou 'Poatan' em seu top-5 de profissionais mais importantes do esporte em 2024. E a escolha feita pelo integrante do Hall da Fama do UFC faz sentido. Em apenas um ano, 'Poatan', ignorando os privilégios de ser campeão do UFC, competiu com uma frequência elevada (abril, junho e outubro), aceitou lutas em cima da hora para salvar eventos da empresa e foi premiado, já que nocauteou atletas de alto nível como Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr.

Dessa forma, o brasileiro, um dos lutadores mais temidos do MMA, se tornou um fenômeno de popularidade, caindo nas graças da alta cúpula do UFC e dos fãs. Além disso, Alex deixou em aberto a possibilidade de realizar superlutas contra os campeões do peso-médio (84 kg) e do peso-pesado no futuro. Portanto, com tal histórico em 2024, 'DC' exaltou o atleta. Além de 'Poatan', o veterano também mencionou Conor McGregor, Dana White, Hunter Campbell e Jon Jones como destaques da temporada.

"Desde salvar o UFC 300, o UFC 303 até lutar em Utah, na batalha contra Khalil, e sua habilidade de fazer o que fez com o estilo que possui. Ninguém pode fazer wrestling com ele. Ele está fazendo os caras lutarem no estilo que só ele pode vencer. Se reinventou como meio-pesado após ser nocauteado, nunca desistiu da ideia de voltar aos médios. Esse homem está sendo considerado um dos maiores de todos os tempos e é literalmente um amador. Ele tem 11 ou 12 lutas profissionais em sua carreira. E ele está falando que talvez possa ir para os pesados para se tornar campeão de três divisões. Não há ninguém mais impactante como lutador em 2024 do que Alex", declarou 'DC'.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.