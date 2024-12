Com vinda de Oscar ao São Paulo, Lucas pode ganhar "nova" função no ataque

Na última terça-feira (24), o São Paulo anunciou a contratação do meio-campista Oscar. Diante deste cenário, o camisa 7 do Tricolor paulista, Lucas Moura, pode sofrer algumas mudanças no seu posicionamento.

Em 2024, o atacante foi o destaque do São Paulo, liderando o time em participações em gols (24), com 14 gols e dez assistências. Nesta temporada, Lucas trabalhou, além de atacante, sua posição de origem, como um meio-campista, ajudando na transição para o ataque.

Agora, com a chegada de Oscar, um meio-campista "cerebral", Lucas Moura pode retornar à função em que jogou por muitos anos: a ponta-direita. O jogador pode continuar ajudando na criação, porém não será mais o encarregado principal e pode dividir o protagonismo com o novo reforço.

O ataque do Tricolor, desta maneira, deve ser montado com Lucas e Luciano flutuando e Calleri como referência. Um pouco mais atrás, aparece Oscar, para fornecer passes e municiar o ataque.

As primeiras palavras do #SuperReforço do Tricolor estão na #SPFCplay! Confira gratuitamente o bate-papo com Oscar:

Oscar é especialista em distribuir assistências, sendo indispensável no setor criativo dos times em que fez parte. Em 2024, por exemplo, na última temporada de Oscar no futebol chinês, o atleta concedeu incríveis 29 passes para gol em 39 jogos. Isso além dos 16 gols marcados. Até então, sua melhor época havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e deu 18 assistências.

Os números de Oscar no futebol asiático, aliás, são expressivos. Ele possui, ao todo, 245 jogos pelo Shangai Port, com 76 gols e 110 assistências.