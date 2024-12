Cole Palmer marca mais uma vez e lidera participações em gols nas ligas europeias

O ano de 2024 foi especial para Cole Palmer. O meio-campista do Chelsea elevou seu nível e mostrou-se um dos grandes nomes do futebol mundial.

Em 2024, Palmer é o líder de participações em gols entre as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália). No ano, em 35 partidas, ele participou diretamente de 39 bolas na rede, sendo 26 gols e 13 assistências. Isso faz com que tenha participado de um gol a cada 78 minutos. Os números são do Sofascore.

? Cole Palmer é o líder em participações em gols das TOP5 ligas europeias em 2024! ???????? ?? 35 jogos

? 26 gols (!)

?? 13 assistências

?? 39 participações em gols (!)

? 78 mins p/ participar de gol (!)

? 94 passes decisivos (!)

? 24 grandes chances criadas (!)

? Nota... pic.twitter.com/cR4UeGta3h ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 26, 2024

A principal "virada de chave" para Palmer foi após a Euro 2024, na qual a torcida inglesa criticou o então técnico Gareth Southgate pelo pouco tempo do meio-campista em campo. Em outubro, ele ficou em 25º na lista de melhores do mundo da Bola de Ouro, distribuída pela revista France Football.

Antes pouco aproveitado no Manchester City, Palmer se tornou o principal jogador do Chelsea, tendo marcado 12 gols e concedido seis assistências em 20 jogos nesta temporada. Ele, inclusive, balançou as redes mais uma vez nesta quinta-feira, na derrota por 2 a 1 para o Fulham.

Com vínculo com o Chelsea até junho de 2033, Palmer pode melhorar seus números na próxima segunda-feira, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês.