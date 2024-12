Caixinha explica por que aceitou ser técnico do Santos e projeta próximos passos

Nesta quinta-feira, Pedro Caixinha desembarcou no Brasil e foi direto para o CT Rei Pelé para conhecer as instalações do Santos, seu novo clube. O técnico foi recebido pelo presidente Marcelo Teixeira, pelo CEO Pedro Martins e por outros dirigentes.

O português celebrou a oportunidade de dirigir a equipe paulista e explicou por que aceitou o convite.

"O que me trouxe aqui foi, obviamente, aquilo que é a história do Santos, o projeto que me foi apresentado, uma identificação total com as pessoas, na pessoa do presidente e na pessoa do Pedro Martins, e aquilo que é a forma de jogar do Santos, é aquilo que eu me identifico. Então, se há essa relação entre o que é a história do clube, a filosofia do jogo, as pessoas partilham da mesma maneira e eu e os jogadores certamente também o faremos. Então aquilo que nós queremos é que a nossa torcida se sinta orgulhosa", disse.

"É grande prazer representar um clube com esta grandeza. Todos sabemos que o Santos é de dimensão mundial por aquilo que foi criado no passado e por aquela figura máxima que representa o Rei Pelé", completou.

Caixinha tem 54 anos e chegou ao futebol brasileiro em 2023 para dirigir o Red Bull Bragantino. Ao todo, foram 125 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 37 derrotas, gerando um aproveitamento de 50,1%. Além disso, foram 169 gols feitos e 132 sofridos.

O português também já trabalhou em equipes como União Leiria, Nacional da Madeira, Santos Laguna, Al-Gharafa, Rangers, Cruz Azul, Al Shabab, Santos Laguna e Talleres.

"Agora é tempo de voltarmos ao trabalho. Estamos aqui para conhecer toda a infraestrutura, conhecer também as pessoas, fazermos a nossa avaliação e começamos a fazer aquilo que é a preparação, que é o mais importante para o quanto antes, assim que definirmos o regresso aos trabalhos, já termos toda essa informação e começamos a trabalhar com a máxima intensidade possível", finalizou o comandante.

O Santos ficou pouco mais de um mês sem técnico após a demissão de Fábio Carille, que dirigiu o clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ano que vem, o Peixe irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.