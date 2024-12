Botafogo se despede do goleiro Gatito Fernández: 'ídolo incontestável'

OBRIGADO, ÍDOLO! 🧤😼



Chega ao fim a passagem de Gatito Fernández no Botafogo, goleiro que defendeu com orgulho as nossas cores por oito temporadas e construiu uma linda história. Por aqui, o nosso Paredão se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo Clube, foi campeão da… pic.twitter.com/RqAa6rRdNh