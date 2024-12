Athletico-PR fica próximo de anunciar o zagueiro Léo, do Vasco

O Athletico-PR encaminhou a contratação de um defensor para a temporada 2025. O time de Curitiba acerta os últimos detalhes para adquirir o zagueiro Léo junto ao Vasco, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

Os valores já estariam definidos entre as partes envolvidas. Agora, restaria apenas a resolução da parte burocrática da negociação.

Léo, de 28 anos, foi revelado pelo Fluminense. Teve as primeiras chances no profissional do Tricolor em 2015. No ano seguinte, acabou emprestado para o Londrina. Após mais um ano no Fluminense em 2017, outro empréstimo, desta vez para o Bahia.

Em 2019. Léo chegou ao São Paulo para atuar ainda como lateral esquerdo. Quando passou nas mãos do técnico Fernando Diniz, começou a ser escalado mais como zagueiro.

Ficou no Tricolor paulista até o fim de 2022, antes de ser vendido ao Vasco. Em 2024, com muitos altos e baixos, Léo defendeu o time carioca em 49 oportunidades, com 1 gol e 1 assistência.