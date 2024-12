Alexandre Mattos comenta possível chegada de Sergio Ramos ao Cruzeiro: "Situação complexa"

Nesta quinta-feira, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, comentou a possibilidade da contratação do zagueiro Sergio Ramos. O dirigente revelou que a situação é complexa e que depende do lado financeiro de ambas as partes, além do desejo do jogador espanhol de jogar no Brasil.

"É um grande jogador. Tem que aguardar. Não tem como mensurar as expectativas. É o que o presidente disse, se fosse um jogador para chegar para vir por um ano, dentro da realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria. Mas o que a gente tem de informação é que ele tem dúvida, inclusive, de sair da Europa, talvez ir para Árabia. Não passa na cabeça dele, neste momento, vir para a América do Sul. É o que a gente ouve. Se viesse seria com uma situação financeira muito vantajosa para ele. É uma situação complexa. O Cruzeiro hoje é um atrativo para qualquer atleta do mundo, não só o Sergio. Agora, tem que ver o desejo dele de atravessar o oceano", disse Mattos, em entrevista à Band Minas, nesta quinta-feira.

Sem clube desde junho, quando saiu do Sevilla, da Espanha, Sergio Ramos é considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol. Hoje com 38 anos, o defensor defendeu o Real Madrid de 2005 a 2021, onde conquistou 22 títulos, entre eles, quatro Liga dos Campeões. Além disso, o espanhol conquistou a Copa do Mundo, em 2010, pela Espanha, e também possui passagem pelo PSG, da França.

O Cruzeiro esta ativo no mercado da bola para reforçar o elenco visando a temporada de 2025. Até o momento, o clube mineiro já anunciou as chegadas dos meias Christian Roberto e Rodriguinho e do atacante Dudu, ex-Palmeiras.