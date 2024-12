Agente revela que Antony foi "muito procurado" para se transferir do United em janeiro

Apesar de não estar apresentando um grande futebol nos últimos anos e recebendo bastantes criticas na Inglaterra, Antony parece estar valorizado no mercado da bola. Junior Pedroso, agente do jogador, revelou que "muitos clubes" procuraram o atacante do Manchester United para uma transferência em janeiro.

"Sim, muitos clubes nos procuraram para a transferência de Antony em janeiro. Esses clubes queriam entender a situação de Antony, então posso confirmar que há interesse concreto", disse ao portal GiveMeSport.

Antony foi anunciado pelo Manchester United em setembro de 2022. Em pouco mais de dois anos no clube, o brasileiro não tem conseguido corresponder as expectativas da torcida pelo valor investido, que gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 504 milhões à época), entre fixo e bônus.

On the road this Boxing Day ?#MUFC || #WOLMUN ? Manchester United (@ManUtd) December 26, 2024

Durante a entrevista, Junior Pedroso também comentou que, mesmo com o interesse de outros clubes, o Manchester United nunca demonstrou o desejo de se desfazer de Antony. Ele ainda falou sobre o futuro do atacante.

"Para ser justo, o Manchester United nunca demonstrou interesse em vender ou emprestar Antony para nós. Nunca recebemos esse tipo de comunicação até agora. A gerência do Manchester United nunca nos disse que eles querem que Antony saia, apesar dos relatos que vemos por aí sobre nosso cliente", falou.

"Posso dizer que o futuro de Antony está muito ligado aos interesses do Manchester United. Se o clube achar que seria uma boa ideia emprestar Antony em janeiro para que ele possa ter mais minutos e recuperar sua confiança, trabalharemos juntos nessa opção. Caso contrário, Antony está trabalhando duro para recuperar seu lugar e mostrar suas melhores habilidades sob o novo técnico Ruben Amorim", completou.

Antony estará à disposição do Manchester United no próximo jogo da equipe, contra o Wolverhampton. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 14h30 (de Brasília), no Molineux Stadium.