Wembanyama marca 42 pontos, mas Spurs perdem para os Knicks na abertura da rodada de Natal da NBA

A rodada de Natal sempre é especial na NBA. E, nesta quarta-feira, o San Antonio Spurs e o New York Knicks abriram os jogos do dia 25 de dezembro. No Madison Square Garden, em Nova York, os Knicks, terceiro colocado na Conferência Leste, bateram os Spurs por 117 a 114.

Principal destaque da equipe de San Antonio, o pivô Victor Wembanyama marcou 42 pontos e recuperou 18 rebotes. O desempenho do cestinha da partida, no entanto, não foi suficiente para dar a vitória aos visitantes. Do lado do Knicks, o ala-armador Mikal Bridges marcou 41 pontos, sendo ajudado por Karl-Anthony Towns, que anotou 21, e Jalen Brunson, com 20.

Esta é a quinta vitória seguida do New York Knicks, que segue sua caça à liderança da Conferência Leste. Já os Spurs continuam no meio da tabela do Oeste.

Os Knicks terão um dia de descanso até sua próxima partida. Na sexta-feira, a equipe vai até Orlando enfrentar o Magic, às 21h (de Brasília). O San Antonio, por sua vez, enfrenta o Brooklyn Nets, fora de casa, na mesma data, às 21h30.

O primeiro quarto foi disputado no garrafão, principalmente com o duelo entre Wembanyama e Anthony Towns. No final, os donos da casa saíram na frente, com 28 a 27.

No segundo período, o San Antonio conseguiu melhorar seu ataque e assumiu a liderança, fechando em 58 a 51.

Os Knicks voltaram melhor do intervalo, acertando os ajustes feitos no vestiário, e marcaram 12 pontos a mais que os Spurs, retomando a liderança do placar: 88 a 83.

O último quarto foi quente e intenso. Os visitantes conseguiram diminuir a vantagem, mas não foram capazes de vencer a partida. No final, New York triunfou com 117 a 114.