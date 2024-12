Tenistas brasileiros celebram Natal juntos na Austrália antes do início da United Cup

Às vésperas do início da United Cup, torneio de tênis que reúne 18 equipes nacionais e alguns dos principais nomes da atualidade, a delegação brasileira comemorou o Natal reunida na cidade de Perth, na Austrália, nesta quarta-feira.

Luisa Stefani, Beatriz Haddad, Carol Meligeni, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e Rafael Matos são alguns dos tenistas que estiveram presentes na celebração. O capitão da seleção brasileira, Luiz Peniza, o técnico de Bia Haddad, Rafael Pacciaroni, e André Sá, ex-tenista e atualmente diretor de relações da Tennis Australia, também participaram do encontro.

O Brasil estreia contra a China nesta sexta-feira, às 6h (horário de Brasília), na competição que abre a temporada 2025 de tênis e serve como preparação para o Aberto da Austrália. No sábado, a partir das 23 horas (de Brasília), a adversária será a Alemanha, atual campeã do torneio.

Thiago Monteiro, 109º lugar no ranking da ATP, e Bia Haddad, 17ª colocada no ranking da WTA, lideram a equipe brasileira, que já está na Austrália para fazer a aclimatação. Monteiro registrou a foto da comemoração de Natal, publicado nas redes sociais por Luisa Stefani, que deve jogar nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos.

Cada confronto na United Cup terá uma partida de simples feminina e outra masculina, além do duelo de duplas mistas. Classificam-se às quartas de final o primeiro colocado de cada uma das seis chaves e os dois melhores segundos lugares no geral. O torneio será disputado até o dia 5 de janeiro, incluindo a rodada de Ano Novo, no primeiro dia de 2025.