Rômulo termina 2024 com menos de 300 minutos em campo pelo Palmeiras

Com as boas atuações pelo Novorizontino no Campeonato Paulista de 2024, Rômulo chamou a atenção do Palmeiras, que adquiriu 70% dos direitos do jogador. Assim, o meia chegou ao Verdão em abril, mas não recebeu muitas oportunidades do técnico Abel Ferreira e terminou o ano com menos de 300 minutos em campo pela equipe.

Em 12 partidas vestindo o manto Alviverde, Rômulo esteve em campo por apenas 206 minutos, segundo dados do Transfermarkt. Apesar da pouca minutagem, o atleta tem uma participação em gol pelo clube. Ele deu a assistência para o gol de Estevão, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, dia 2 de maio.

Em tempos de playoffs na @NBA... ???? Dia iniciado com a categoria do Rômulo na sua TL! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/YroCQ9LX6v ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2024

O único jogo de Rômulo como titular do Palmeiras foi na vitória sobre o Criciúma, dia 2 de junho, em Santa Catarina, pelo Brasileirão. Depois deste duelo, o jogador de 23 anos viveu seu maior jejum sem partidas pelo time comandado pelo técnico Abel Ferreira, quando ficou nove seguidas sem atuar.

Ele ainda sofreu uma lesão na coxa direita que o tirou de combate por pouco menos de um mês, sendo baixa em sete jogos. Além disso, Rômulo ganhou a concorrência de Maurício e Felipe Anderson, que chegaram ao Palmeiras na janela de transferências de julho.

Buscando mais oportunidades, Rômulo se reapresenta na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. O primeiro compromisso da equipe no ano será dia 15 do mesmo mês, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.