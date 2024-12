Ramón Diaz aposta em 'manutenção' do ataque do Corinthians para buscar embalo rápido em 2025

A sequência de nove vitórias consecutivas do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro e a manutenção de boa parte do elenco para a temporada 2025 são os trunfos que o técnico argentino Ramón Díaz pretende utilizar para fazer o time decolar o mais rápido possível no ano que vem.

Em sintonia com o diretor executivo Fabinho Soldado, o treinador aposta no entendimento de sua filosofia junto aos jogadores para ter um ano sem percalços e, ainda por cima, fazer a equipe paulista entrar na briga por títulos.

O setor ofensivo vem ganhando uma atenção especial por parte do comandante. Yuri Alberto encerrou a temporada em alta e passou a ser peça fundamental. A chegada de Memphis Depay encorpou o ataque e deu ao Corinthians a possibilidade de ser forte para brigar pelas vitórias.

A permanência de Romero, que aceitou o tempo de contrato pedido pela diretoria (fica até dezembro de 2025) foi comemorado pela comissão técnica que agora aguarda só a definição de Talles Magno. O caso do ex-atacante do Vasco deve ser resolvido com a ampliação do empréstimo. O vínculo do jogador vai até junho do ano que vem.

A diretoria vem tentando convencer os dirigentes do New York City a prorrogar o acordo até dezembro. Como o jogador sinalizou a sua vontade de seguir no clube, o acerto deve acontecer sem maiores problemas. Com os quatro nomes no elenco, Díaz espera poder fazer o Corinthians alavancar em termos ofensivos.