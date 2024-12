PVC: Trabalho de Abel é superior aos de Jesus e Artur Jorge por mudanças

A capacidade de mudar o time coloca o trabalho de Abel Ferreira acima dos de outros treinadores portugueses de sucesso no Brasil, opinou PVC, no De Primeira, nesta quarta (25).

Para o colunista, Abel nos quatro anos de Palmeiras, teve o desafio de montar equipes com características diferentes, enquanto Artur Jorge e Jorge Jesus brilharam com apenas um tipo de jogo.

O Abel está em primeiro lugar [entre os portugueses que passaram pelo Brasil] hoje porque o Abel tem um trabalho de quatro anos. E não é um trabalho homogêneo. [...] Ele foi transformando taticamente a equipe [do Palmeiras]. O Artur Jorge fez um time brilhante, como foi o time do Jorge Jesus em 2019, mas com um trabalho, com um estilo. O Abel transformou o estilo do time nesse período.

PVC

Andrade: Artur Jorge seria demitido do Braga antes de proposta do Botafogo

O técnico Artur Jorge estava prestes a ser demitido antes de ser contratado pelo Botafogo, afirmou Bruno Andrade.

Artur Jorge era para ser demitido no Braga. É que o Botafogo surgiu. Poucas pessoas comentam isso, mas o Braga ia demitir o Artur Jorge ao término da temporada. E ia pagar uma multa rescisória porque ele ainda tinha um ano de contrato. [...] O Braga aceitou quase de 'mão beijada' entregar o Artur Jorge.

André Hernan

