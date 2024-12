Presidente do Milan desmente a saída do técnico Paulo Fonseca

O Milan passa por um momento turbulento nesta primeira parte da temporada 2024/25 do futebol europeu. A torcida questiona principalmente a campanha da equipe no Campeonato Italiano, pedindo mudanças de nomes no elenco e comissão técnica. Assim, o técnico Paulo Fonseca sofre uma pressão pesada.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Paolo Scaroni, presidente do Milan, destacou que o treinador está prestigiado. Ele confia que o trabalho ainda pode apresentar bons frutos para o clube.

"Não, ele (Paulo Fonseca) não está em risco, e todos esperamos que conquiste muito. Precisamos trabalhar arduamente e melhorar a nossa posição na tabela", disse o dirigente, fazendo, na sequência, uma referência ao maior rival do Milan. "Queremos ver a Inter mais próxima na classificação", completou.

Em 16 jogos no Campeonato Italiano, o Milan apresenta uma campanha de 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 26 pontos. A rival Inter ocupa a terceira posição na classificação, com 11 pontos a mais.