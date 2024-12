Pesquisão UOL: Quem é o melhor técnico do futebol brasileiro

Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o melhor técnico do futebol brasileiro em 2024, na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL. No entanto, foi por pouco que Artur Jorge, do Botafogo, não empatou.

Enquanto Abel venceu com 28,9% dos votos, Artur apareceu em segundo com 26,3%. A diferença entre os treinadores foi de apenas um voto. Róger Machado fechou os três primeiros lugares com 15,7% dos votos.

Fernando Diniz (Cruzeiro), Zubeldía (São Paulo), Rogério Ceni (Bahia), Gabriel Milito (Atlético-MG), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e Ramón Díaz (Corinthians) também foram citados por jogadores.

"Quem é o melhor técnico do futebol brasileiro?" foi a pergunta feita aos atletas.

O que é o Pesquisão UOL

O Pesquisão 2024 UOL foi respondido de forma anônima por 38 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 15 de dezembro.