Parceiro de treino de Makhachev provoca Borrachinha e mira luta no UFC

Ao que parece, Paulo Costa ganhou um novo rival no Ultimate. Ikram Aliskerov se prepara para enfrentar André Muniz no UFC Arábia Saudita, evento programado para acontecer no dia 1º de fevereiro, mas já pensa adiante e mira um possível embate com o ex-desafiante ao cinturão do peso-médio (84 kg) em seguida.

Tudo porque o russo não gostou nada de uma brincadeira feita por 'Borrachinha' o envolvendo. Irritado, Aliskerov, por meio de sua conta oficial no 'X', não deixou barato e provocou o brasileiro, fazendo questão de lembrar da sequência de derrotas do mesmo. Na atual temporada, Paulo perdeu para Robert Whittaker e Sean Strickland e, nas últimas cinco lutas que realizou, foi derrotado em quatro.

É bem verdade que o parceiro de treino de Islam Makhachev levou a pior em seu último combate, mas mostrou confiança de que dará a volta por cima diante de 'Sergipano'. E, se conseguir o triunfo, o russo já avisou que irá buscar a luta contra 'Borrachinha'. Inclusive, os atletas quase se enfrentaram em 2023. Agora, Aliskerov, disposto a acertar as contas com o rival, prometeu castigá-lo por sua conduta virtual.

"Quando o UFC te ofereceu uma luta comigo, você disse que nem sabia o meu nome. Agora, você está 1-4 nas últimas cinco lutas e está publicando fotos estúpidas para chamar atenção. Tenho negócios inacabados no dia 1º de fevereiro. Depois disso, estou pronto para pedir ao UFC sua cabeça em um prato", escreveu o lutador.

Situações diferentes no UFC

Apesar do momento delicado que atravessa na carreira, Paulo 'Borrachinha' segue na elite do peso-médio do UFC. O brasileiro é o 11º colocado no ranking da categoria. Por outro lado, Ikram Aliskerov, nocauteado rapidamente por Robert Whittaker em junho, segue fora do top-15 da divisão.

pic.twitter.com/HH401j2P6C

- Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) December 20, 2024

when UFC offered you a fight with me, you said that you don't even know my name. Now you are 1-4 in your last 5 fights and you are posting stupid photoshop pics to attract attention. I have unfinished business on February 1st. And after that I am ready to ask @ufc for your head...

- ikram_aliskerov (@ikram_aliskerov) December 21, 2024