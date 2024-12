Palmeiras encerra "Era Crefisa" com 14 títulos conquistados

O Palmeiras já assinou com a Sportingbet, portanto, a Crefisa não seguirá patrocinando o clube em 2025. Assim, o Verdão encerrou a "Era Crefisa" com 14 títulos conquistados.

Na "Era Crefisa", o Verdão conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A Crefisa e a FAM (Faculdade das Américas), empresas que tem Leila Pereira como dona, estampam a camisa palmeirense desde 2015, mas o vínculo, renovado pela última vez em 2021, na gestão do ex-presidente Mauricio Galiotte, se encerra ao fim deste ano. Pela parceria, o clube recebe R$ 81 milhões anuais mais variáveis por metas atingidas ao longo da temporada.

As primeiras impressões da Academia de Futebol! ?? Facundo Torres chegou, conheceu nosso centro de excelência e a TV Palmeiras/FAM mostra todos os detalhes! ? https://t.co/mPAd75Wr0z#AvantiPalestra pic.twitter.com/ZieXBy83wY ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 21, 2024

Nos últimos meses, Leila Pereira já havia adiantado que o ciclo de suas empresas patrocinando o Palmeiras estava chegando ao fim. Recentemente, a empresária assinou o termo de posse e iniciou oficialmente o seu segundo mandato à frente da presidência Verdão.

A "Era Crefisa" foi vencedora e, inclusive, superou a "Era Parmalat", em número de títulos, são 14 contra 11. A empresa de produtos alimentícios patrocinou o Palmeiras por oito anos, de 1992 até 2000.

A estreia da Sportingbet na camisa do Palmeiras deve acontecer logo no primeiro compromisso do Palmeiras no ano. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta a Portuguesa no dia 15 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.