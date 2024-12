Os cinco momentos mais decepcionantes dos clubes nordestinos em 2024

O futebol nordestino viveu bons e maus momentos em 2024. Se por um lado o ano terminou em alta, com três clubes classificados para competições internacionais e dois que subiram para a Série A, por outro, alguns episódios poderiam ser esquecidos pelos torcedores. Por isso, a Gazeta Esportiva listou cinco momentos decepcionantes dos clubes do Nordeste em 2024. Veja abaixo:

1 - Eliminação do Fortaleza na Sul-Americana

Vice-campeão em 2023, o torcedor do Fortaleza tinha muitas expectativas com o clube na Copa Sul-Americana em 2024. O Leão do Pici brigava pelas primeiras posições do Brasileirão e avançou ao mata-mata do torneio continental como líder do Grupo D mesmo com o forte concorrente Boca Juniors. No entanto, o clube cearense parou nas quartas de final, ao ser eliminado pelo Corinthians, apresentando um mal desempenho nas duas partidas.

Mateus Lotif

2 - Segundo turno do Bahia

O Bahia foi uma das surpresas do Brasileirão no primeiro turno, chegando a figurar no G4 da tabela até a 16ª rodada. No entanto, o segundo semestre do Tricolor Baiano não foi como se esperava. No returno da competição nacional, o Bahia venceu apenas seis partidas e perdeu nove. Tal desempenho fez com que o Esquadrão de Aço saísse da disputa por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No final, o clube ainda se garantiu na Pré.

Letícia Martins/EC Bahia

3 - Reforços do Vitória que não embalaram

De volta à Série A em 2024, o Vitória foi um dos clubes que mais se reforçou para a disputa do torneio. Entre as contratações, alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro e mundial encheram o torcedor de esperança. No entanto, jogadores como Cristián Zapata, Luan, Jean Mota e Luiz Adriano não conseguiram mostrar seu melhor desempenho na equipe, sendo que alguns saíram antes mesmo do fim da temporada.

Victor Ferreira/EC Vitória

4 - Sequência ruim do Sport em maio

O mês de maio talvez tenha sido o pior para o Sport em resultados. Até então com 100% de aproveitamento na Série B, o Leão da Ilha perdeu três jogos seguidos na competição. Além disso, foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético-MG e caiu na semifinal da Copa do Nordeste com uma derrota por 4 a 1 para o Fortaleza.

Paulo Paiva/ Sport Recife

5 - Eliminação do Ceará na Copa do Brasil

Competição que mais distribui dinheiro para os clubes, a Copa do Brasil acabou cedo para o Ceará. O Vozão entrou na disputa na terceira fase e, em teoria, enfrentaria um adversário inferior. No entanto, o Alvinegro Cearense acabou surpreendido pelo CRB e caiu logo de cara, com duas derrotas.

Gabriel Silva / Ceará SC