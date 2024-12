Os cinco momentos mais decepcionantes do Botafogo em 2024

O ano do Botafogo foi mágico. O Glorioso conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história, além de ter voltado a ganhar o Brasileirão depois de 29 anos. Entretanto, não deixou de ser uma temporada com turbulências. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Fogão em 2024, veja abaixo:

1 - Campanha ruim no Carioca

Mais uma vez o desempenho do Botafogo no Campeonato Carioca deixou a desejar. A equipe terminou a Taça Guanabara na quinta posição, ficando de fora das semifinais do Cariocão, assim como em 2023. Na Taça Rio, o Glorioso venceu o Boavista na final.

Vitor Silva / Botafogo

2 - Empates amargos no Brasileirão

Apesar do final feliz, o Botafogo poderia ter assegurado o Campeonato Brasileiro muito antes. Na reta final, o Glorioso teve partidas consideradas tranquilas como mandante, diante de equipes que lutavam para não cair. Porém, empatou em 1 a 1 com Criciúma e Vitória, além de um 0 a 0 com o Cuiabá, trazendo ainda mais tensão para a competição.

Vitor Silva / Botafogo

3 - Eliminação para o Bahia na Copa do Brasil

Diferentemente da Libertadores e do Brasileirão, o Fogão não teve sorte na Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia nas oitavas de final da competição, após perder por 2 a 1 no agregado.

Vitor Silva / Botafogo

4 - Eliminação precoce no Intercontinental

Após vencer a Copa Libertadores, o Botafogo viajou até o Catar para disputar a Copa Intercontinental da Fifa. Porém, apesar de enfrentar um adversário inferior, o Fogão foi eliminado pelo Pachuca-MÉX por 3 a 0, dando adeus precocemente à competição.

Vitor Silva / Botafogo

5 - Derrota para o Vasco sofrendo quatro gols

Ainda no início do ano, em fevereiro, o Botafogo foi derrotado em casa pelo Vasco por 4 a 2, no Campeonato Carioca. Uma derrota por três gols de diferença só foi evitada graças a Eduardo, que marcou o segundo gol do Fogão aos 43 minutos do segundo tempo.

Arthur Barreto / Botafogo