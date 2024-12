Os cinco momentos mais decepcionantes do Atlético-MG em 2024

De finalista da Libertadores a quase rebaixado, o Atlético-MG viveu uma temporada bastante irregular. Mesmo com o título do Campeonato Mineiro conquistado no início do ano, o Galo encerrou a temporada com um gosto amargo. A Gazeta Esportiva separou os cinco momentos mais decepcionantes do time mineiro no ano; confira!

1 - Derrota na Libertadores mesmo com um a mais

O Atlético-MG foi vice-campeão da Libertadores, ao perder para o Botafogo, por 3 a 1, em Buenos Aires. Apesar da ótima campanha, eliminando o River Plate na semifinal, o Galo encerrou sua participação no torneio com a segunda colocação, mesmo tendo um jogador a mais desde o primeiro minuto.

2 - Vice na Copa do Brasil e ocorridos na Arena MRV

Além do vice na Libertadores, o Atlético-MG perdeu a Copa do Brasil na final para o Flamengo. Após ser derrotado no Maracanã por 3 a 1, o Galo também foi superado na Arena MRV, desta vez por 1 a 0. O jogo ficou marcado pelos incidente no estádio atleticano, com 16 torcedores conduzidos pela Polícia Militar.

3 - Reta final melancólica de Campeonato Brasileiro

Comandado por Gabriel Milito, o Atlético-MG fez uma campanha de Campeonato Brasileiro muito abaixo do esperado. Mesmo com uma das maiores folhas salariais do país, o time precisou ir até a última rodada da competição para escapar da degola, com a vitória por 1 a 0 diante do Athletico-PR. Focado na reta finais das copas, o Galo deixou o Brasileirão como segundo plano e conquistou apenas uma vaga na Libertadores.

4 - Goleada sofrida contra o Palmeiras na Arena MRV

Diante de sua torcida, o Atlético-MG foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, em plena Arena MRV, com show de Estevão, que anotou um golaço. O jogo ainda contou com as expulsões de Hulk e Paulinho.

5 - De finalista a não classificado

Para fechar a temporada de maneira amarga, o Atlético-MG, que disputou as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, não carimbou sua vaga na principal competição do continente em 2025. Desta maneira, o clube mineiro disputa a Sul-Americana em 2025.