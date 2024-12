Onda de brasileira é apontada como maior da história de Jaws entre mulheres

Do UOL, no Rio de Janeiro

A brasileira Mikaela Fregonese pode ter feito história no temido e famoso mar de Jaws, no Havaí. A paranaense de 43 anos pegou uma onda no último domingo (22) que está sendo considerada a maior da história da praia entre as mulheres.

O que aconteceu

O mar foi o maior dos últimos 20 anos no local. As ondas chegaram a 70 pés, ou cerca de 21 metros.

Para o recorde ser reconhecido, porém, a ondulação ainda passará por um longo processo de análise. A estatura da surfista é usada para calcular o tamanho exato da onda.

Mikaela já esteve indicada ao Big Wave Awards em 2019. A premiação feita anualmente pela World Surf League (WSL) é considerada o "Oscar" do surfe.

"Jaws" significa mandíbula em inglês. O apelido é uma referência ao filme "Tubarão", de Steven Spielberg, por conta do estilo "triturador" do mar.

Atualmente, o recorde feminino de maior onda entre todos os mares é de outra brasileira. Em 2020, Maya Gabeira surfou uma onda de 22,4 metros em Nazaré, em Portugal.