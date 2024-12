Netflix exibirá dois jogos da NFL com exclusividade no Natal; veja detalhes

O Natal dos fãs brasileiros da NFL será recheado. O motivo? A Netflix vai transmitir, com exclusividade, dois jogos da liga de futebol americano nesta quarta-feira (25).

Veja detalhes

O serviço vai exibir Chiefs X Steelers e Ravens X Texans de maneira exclusiva aos assinantes. Os dois confrontos terão transmissão em português.

O primeiro duelo será narrado por Luis Felipe Freitas e comentado pelo especialista Paulo Mancha. O Chiefs é o atual campeão da NFL e vai encarar o hexa Steelers, que faturou o torneio pela última vez em 2009.

Já Ravens X Texans terá comando de Pathy dos Reis e Matheus Ornellas. O embate promete ferver porque as duas equipes vivem bom momento e venceram seus últimos compromissos da NFL.

A programação começa a partir das 15h (de Brasília) com abertura da cantora Mariah Carey, que deve embalar seu hit natalino "All I Want For Christmas Is You" ao público.

O segundo embate está programado para as 18h30 (de Brasília). A tarde ainda terá Beyoncé, que também se apresentará de maneira exclusiva.