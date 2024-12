Negociando com o Palmeiras, Andreas Pereira passa Natal com ex-jogadores do Flamengo

Alvo do Palmeiras para a temporada de 2025, Andreas Pereira passou o Natal ao lado de velhos amigos. Nesta terça-feira, ele publicou em seu Instagram uma foto junto do atacante Rodrigo Muniz e do lateral-direito Rodinei. O trio fez parte do elenco do Flamengo em 2021.

Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, no entanto, atuaram juntos no Flamengo por pouco tempo. O volante chegou ao clube em agosto de 2021, emprestado pelo Manchester United, enquanto Rodrigo Muniz ficou no Mengão até o final do mês, quando foi vendido ao Fulham, da Inglaterra.

Após o empréstimo do jogador de 28 anos ao Flamengo chegar ao fim, ele não foi aproveitado no Manchester United e acabou sendo vendido ao próprio Fulham. Assim, Rodrigo Muniz e Andreas Pereira atuam juntos no time inglês desde 2022.

Rodinei, por sua vez, deixou o Flamengo no começo de 2023, quando rumou ao Olympiacos, da Grécia. No continente europeu, o lateral vem se destacando e ganhou o prêmio de melhor lateral do futebol grego por dois anos seguidos.

Enquanto Rodinei e Rodrigo Muniz devem continuar na Europa por mais algum tempo, Andres Pereira pode retornar ao Brasil nos próximos dias. O volante está em negociações com o Palmeiras, que vem sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos e está fazendo esforços nesta janela de transferências.

Andreas chegaria para disputar espaço no meio-campo do Palmeiras, que atualmente conta com nomes como Aníbal Moreno e Richard Ríos, titulares na temporada de 2024. O setor também é formado por Zé Rafael, Fabinho e Figueiredo, que será promovido ao time principal em 2025, como já revelou o técnico Abel Ferreira.