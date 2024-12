Max Verstappen curte Natal com a enteada Penélope e Kelly Piquet exibe 'barrigão' de grávida

Em férias depois da conquista do tetracampeonato da Fórmula 1, Max Verstappen curtiu o Natal com a família. A mulher do piloto, Kelly Piquet, compartilhou os registros da celebração com os seus seguidores nas redes sociais. As imagens mostram o holandês brincando com a enteada, Penélope Piquet, e Kelly com o barrigão de grávida em evidência.

Diferentemente do ano passado, quando o casal comemorou o Natal na casa de Nelson Piquet, no Brasil, Kelly e Verstappen curtiram a data em um jantar ao lado de amigos. A filha do tricampeão mundial usou um vestido longo vermelho, enquanto o holandês da Red Bull optou por um smoking.

Kelly elegeu como sua foto preferida do álbum de Natal um registro de Penélope brincando com Max Verstappen. A menina nasceu em 2009 e é fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. A relação do holandês com a enteada Penélope costuma render comentários elogiosos dos fãs.

"Nosso álbum do Natal de 2024. A última foto é a melhor", escreveu Kelly na legenda da publicação, fazendo referência a uma foto da filha apertando a bochecha de Verstappen.

Verstappen, de 27 anos, e Kelly, de 35, iniciaram um relacionamento em outubro de 2020, mas tornaram a união pública somente em janeiro de 2021. O casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais. A gestação da filha de Nelson Piquet foi anunciada para os fãs em 6 de dezembro.

Em 2023, Verstappen passou o Natal com a família Piquet em Brasília. Ele roubou a cena ao chegar em uma Kombi para uma competição de kart com os familiares da namorada. O holandês já visitou o País outras vezes e marcou presença no casamento de Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior paulista.