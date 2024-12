Fluminense: Mano Menezes diz que polêmica com Marcelo 'não foi caso isolado'

O técnico Mano Menezes, do Fluminense, afirmou que a rescisão de contrato de Marcelo com o clube não foi resultado apenas da discussão entre eles no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. De acordo com o comandante, o episódio foi a "gota d'água".

"O fato do Marcelo não foi um caso isolado [na beira do campo], nenhuma direção toma nenhuma decisão por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", comentou Mano em entrevista à Rádio Grenal.

A desavença entre Mano Menezes e Marcelo ficou clara durante o jogo do Fluminense contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador ouviu palavras do atleta que não gostou no momento em que iria colocá-lo em campo, no fim da partida. Imediatamente, desistiu da substituição e ordenou que o lateral voltasse para o banco de reservas.

Nos dias seguintes, Marcelo se reuniu com a diretoria do Fluminense e acertou a rescisão contratual. Em postagem nas redes sociais, o ex-Real Madrid e seleção brasileira afirmou que "a verdade, como o sol, sempre sairá".

Relembre a polêmica

O técnico Mano Menezes se irritou com o lateral Marcelo e mudou uma alteração nos minutos finais de Fluminense 2x2 Grêmio, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano chamou o experiente jogador, que estava no banco, para entrar já na casa dos 44 minutos do 2° tempo — o atacante Marquinhos também foi chamado. Na ocasião, o duelo estava em 2 a 1 para os cariocas.

O treinador não gostou de alguma palavra proferida por Marcelo e se irritou. As imagens foram captadas pelas câmeras do Sportv.

Imediatamente, Mano rebateu, tirou o lateral da beira do campo e mudou a substituição. O comandante chamou John Kennedy, que acabou substituindo Lima — Marquinhos entrou normalmente na vaga de Keno.

A situação piorou para o Fluminense porque o Grêmio empatou nos acréscimos. Reinaldo, de pênalti, definiu o 2 a 2.