Imparável! Aos 47 anos, Werdum anuncia retorno aos esportes de combate em abril

Veterano dos esportes de combate, Fabrício Werdum está longe de se aposentar. Sem competir desde 2023, o brasileiro, de 47 anos, dava sinais de que seguiria em atividade. E, na última terça-feira (24), o ex-campeão do peso-pesado do UFC anunciou seu retorno ao mundo das lutas.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Werdum, esbanjando saúde, informou que lutará novamente em abril. É bem verdade que o atleta não deu detalhes se irá competir no boxe, jiu-jitsu ou MMA. Vale pontuar que o ex-campeão do peso-pesado do UFC integra o plantel da GFL (Global Fight League), nova organização de artes marciais mistas. Apesar do mistério, 'Vai Cavalo' mostrou empolgação quanto ao seu futuro nos esportes de combate.

"Como é bom estar vivo! Quem disse que eu estava aposentado? Em abril, estou de volta! Heeeyy! Obs: aos 47 anos, me sinto um guri!", escreveu o atleta.

Currículo de Werdum no MMA

Fabrício Werdum, de 47 anos, é um dos maiores nomes da história do peso-pesado do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2002 e construiu um cartel composto por 24 vitórias, dez derrotas, um empate e um 'no contest' (sem resultado).

Um dos feitos de 'Vai Cavalo' na modalidade foi a conquista do cinturão da categoria do UFC, em 2015. Seus triunfos de maior destaque foram sobre Alexander Gustafsson, Alistair Overeem, Cain Velasquez, Fedor Emelianenko, Mark Hunt, Rodrigo 'Minotauro', Roy Nelson e Travis Browne (duas vezes).

