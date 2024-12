Iga Swiatek vê Polônia 'mordida' por derrota na final passada e pronta para levar a United Cup

Depois de desperdiçar dois match points contra a Alemanha na decisão e deixar escapar o título no ano passado, a Polônia chega à Austrália vacinada e, segundo a tenista Iga Swiatek, motivada para conquistar a United Cup pela primeira vez. A ex-número 1 do mundo, agora atrás da belarussa Aryna Sabalenka, novamente lidera a equipe no torneio, que terá início nesta sexta-feira.

"No ano passado, chegamos muito perto. Aquela partida traz muitas emoções, mas ainda me lembro dela como positiva, mesmo tendo perdido a última. Foi bem divertido", afirmou Swiatek em sua chegada a Sydney, palco da estreia da Polônia, contra a Noruega, na segunda-feira. "Tivemos match points na partida de Hubie (Hurckacz). Então, com certeza, este ano queremos ter outra chance e, com sorte, ir para as últimas etapas do torneio para lutar pela vitória, porque acho que a equipe polonesa é incrível."

A United Cup será um termômetro para Swiatek avaliar sua pré-temporada sob o comando do novo técnico Wim Fissette, após o fim da parceria com Tomasz Wiktorowski. "No geral, acho que meus preparativos foram muito bons, mesmo tendo sido curtos porque minha temporada terminou mais tarde do que o normal. Passei todos os dias na quadra com 100% de comprometimento e isso foi o mais importante", afirmou.

Swiatek e Hurkacz vão liderar a equipe polonesa pelo terceiro ano consecutivo. Além dos noruegueses, a Polônia enfrentará a República Checa na outra partida da fase de grupos, já no primeiro dia de 2025. Eleita melhor jogadora do torneio no ano passado, Swiatek não esconde a ansiedade para enfrentar Karolina Muchova (22ª) no Ano Novo.

"Os dois confrontos serão difíceis, especialmente contra a República Checa. Sempre fiz bons jogos com Karolina Muchova, geralmente em três sets", comentou. "Mas é o primeiro torneio do ano, então você nunca sabe que tipo de tênis você vai trazer. Tem que ir sentindo a quadra."

ANFITRIÃO EMPOLGADO

Poucos tenistas estão tão empolgados em disputar a United Cup como Alex de Minaur. Afinal, o número 9 do mundo jogará na Ken Rosewall Arena, de Sydney, onde passou boa parte da adolescência treinando e amadurecendo na modalidade. Em casa, o australiano estreará contra o argentino Tomas Martin Etcheverry (39º) no sábado.

"Estou extremamente animado por estar aqui nesta arena, jogando diante da família e dos amigos. É uma atmosfera inacreditável", comentou o tenista de 25 anos, sobre o que considera sua quadra favorita em todo o circuito. "É algo que espero desde que fomos anunciados para jogar aqui em Sydney."

Nascido na cidade, De Minaur contará com o apoio da torcida que já o ajudou a derrotar nomes como Rafael Nadal, Alexander Zverev e Novak Djokovic no torneio. "Estou ansioso para começar e espero conseguir algumas vitórias para meu país", afirmou o australiano. "Começar o ano em casa, diante da nossa torcida, é extremamente emocionante. Espero que possamos ter ótimas performances e jogar um pouco do nosso melhor tênis."