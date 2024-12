Halaand é embaixador do 'melhor bacalhau do mundo', servido por chef em SP

Além de jogar em uma das principais equipes da Europa, Erling Haaland também é embaixador do bacalhau da Noruega, considerado o melhor do mundo. O atacante do Manchester City representa a marca "Seafood from Norway", que exporta os frutos do mar do país escandinavo.

Mesmo sendo mais tradicional na Europa, o bacalhau é um dos pratos mais consumidos no Brasil nas festas de fim de ano.

O que o bacalhau e Haaland têm em comum?

Haaland é garoto propaganda da marca que exporta o autêntico bacalhau da Noruega, de nome científico Gadus Morhua — conhecido como Bacalhau-do-atlântico no Brasil. A base da alimentação do jogador norueguês são peixes e frutos do mar desde a infância.

Os frutos do mar fizeram parte da minha dieta durante minha infância. Os frutos do mar da Noruega são os melhores do mundo e são importantes na minha vida até hoje.

Erling Braut Haaland, atacante do Manchester City

A marca, do Conselho Norueguês da Pesca, criou até um slogan que associa sua qualidade ao craque: "Coma o melhor. Seja o melhor". "Mais do que alimento, os pescados da Noruega representam tradição, qualidade e saúde - valores que combinam com o estilo de vida de um atleta de elite", se descreve a própria "Seafood from Norway".

A localização da Noruega é o que determina a alta qualidade dos pescados. As águas frias contribuem para a preservação de diversas espécies de peixes, mariscos e outras espécies. Além disso, pela restrição ambiental, a pesca só acontece em períodos específicos, o que tornam os produtos ainda mais "premium".

Em São Paulo, a chef Denise Guerschman, responsável pelo menu do restaurante "O Escandinavo", cria receitas diferentes com o bacalhau norueguês. O bacalhau é destaque nos pratos da casa, que fica localizada em São Paulo.

Prato do menu do restaurante "O Escandinavo" Imagem: Reprodução/Instagram @denise.guerschman

O UOL experimentou um menu da chef que mesclou comida japonesa e escandinava. Quatro tipos de bacalhaus foram servidos — Gadus Morhua, Saithe, Zarbo e Ling —, todos originários da Noruega.