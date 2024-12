Ex-Flamengo, Hernane Brocador acerta com novo clube para 2025

Ex-jogador do Flamengo, Hernane Brocador está de casa nova. Em 2025, o atacante vai atuar pelo Nacional, do Amazonas. Em clima de Natal, o clube celebrou o acerto nas redes sociais.

"É presente pra torcida do Leão. É com imensa alegria que anunciamos Hernane Brocador como o mais novo reforço do Nacional para a temporada 2025!", escreveu a equipe no Instagram.

"Com passagens marcantes e um histórico de gols decisivos, Hernane chega para somar força e experiência ao Leão da Vila Municipal, pronto para brilhar nos desafios que estão por vir. Seja muito bem-vindo à nação azul e branca, Hernane! Vamos juntos buscar novas conquistas!", completou.

Hernane está com 38 anos e tem uma longa carreira no futebol. Ele já passou por times como Flamengo, Sport, Bahia, Grêmio e Al-Nassr. Além disso, coleciona diversos títulos estaduais e um da Copa do Brasil, pelo rubro-negro carioca, em 2013.

Em 2024, o atacante defendeu Portuguesa-RJ e Carajás. Agora, portanto, o experiente jogador chega para ajudar o Nacional no Campeonato Amazonense de 2025.