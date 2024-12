Endrick termina 2024 esquecido no banco após estreia com gols e recordes

Gol na estreia e recorde na Liga dos Campeões. As primeiras apresentações de Endrick com a camisa do Real Madrid deixaram o torcedor otimista. No entanto, o atacante de 18 anos perdeu cada vez mais espaço no time de Carlo Ancelotti e se despediu de 2024 no banco e com a promessa de mais minutos.

Em 2025, [Endrick e Fran García] terão tempo para aproveitar suas oportunidades. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

Início meteórico

Endrick marcou pela primeira vez com a camisa merengue logo em sua estreia. O camisa 16 anotou o terceiro contra o Real Valladolid, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Ele se tornou o estrangeiro mais jovem a balançar a rede pelo Real Madrid no Espanhol. Endrick — com 18 anos e 35 dias — bateu o recorde de Varane, que havia marcado com 18 anos e 152 dias.

Quase um mês depois, o camisa 16 estreou na Champions, também com gol e recorde. Ele fechou o placar no triunfo por 3 a 1 sobre o Stuttgart e se tornou o mais jovem merengue a marcar na competição europeia, com 18 anos, 1 mês e 27 dias. Endrick superou o compatriota — e companheiro de Real Madrid — Rodrygo.

Banco e concorrência galática

Endrick, do Real Madrid, em jogo contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

O bom início, porém, não foi suficiente para ganhar uma vaga entre os titulares de Carlo Ancelotti. Endrick iniciou apenas uma partida pelos merengues em 2024, na derrota por 1 a 0 sobre o Lille, pela Liga dos Campeões.

Foram somente 160 minutos em campo em 15 partidas, com dois gols e uma assistência. Além disso, o camisa 16 não saiu do banco de reservas em outros 10 jogos do Real.

A pouca utilização gerou uma onda de questionamentos a Ancelotti, mas o técnico não se abalou. Ao longo da temporada, o comandante destacou o comprometimento do brasileiro em treinamentos, mas afirmou que ele era jovem e precisava se adaptar ao clube.

Fala-se do Endrick, que eu dou poucos minutos para ele, blá, blá, blá. Mas ele é um jogador muito jovem que tem que se adaptar, melhorar. É claro que ele gostaria de jogar mais

O camisa 16 também enfrenta uma forte concorrência e chegou ao Real na mesma janela de Mbappé. O campeão do mundo assumiu a camisa 9 e fechou o "quarteto mágico" ao lado de Jude Bellingham, Rodrygo e Vinicius Jr.

Números dos concorrentes de Endrick:

Vincius Jr: 20 jogos, 13 gols e nove assistências

20 jogos, 13 gols e nove assistências Rodrygo: 20 jogos, cinco gols e quatro assistências

20 jogos, cinco gols e quatro assistências Mbappé: 23 jogos, 13 gols e três assistências

23 jogos, 13 gols e três assistências Arda Guler: 20 jogos, um gol e três assistências

20 jogos, um gol e três assistências Brahim Díaz: 17 jogos, dois gols e três assistências

De saída?

Endrick e Carlo Ancelotti durante treino do Real Madrid Imagem: Gettir van Keulen/Getty

A baixa minutagem de Endrick levantou especulações sobre um futuro longe de Madri, mas Ancelotti descartou. O comandante afirmou, no início de dezembro, que o brasileiro está nos planos para 2025.

Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independentemente da idade. Às vezes penso quecom o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Guler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo

O atacante também não pensa em mudar de clube, apesar da fila de interessados. Segundo Rafael Reis, colunista do UOL, o estafe do ex-Palmeiras acredita que as oportunidades irão aparecer juntamente com a melhora do time na temporada.

Seleção mais longe

O cenário, porém, resultou na ausência de Endrick na seleção brasileira. O atacante não foi chamado por Dorival Jr para os jogos contra Venezuela e Uruguai, em novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O Endrick foi fundamental em alguns jogos. Ele está vivendo um momento de transição na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural, de adaptação, isso demanda tempo. Temos que conviver com a situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ele sabe disso, tenho confiança nele. Tudo é questão de ele se recolocar em seu clube, com calma, paciência, para que ele brigue por seu espaço

O Real Madrid volta a campo no dia 6 de janeiro (segunda-feira) pela Copa do Rei. O time encara o Deportiva Minera às 15h (de Brasília), pela terceira fase.