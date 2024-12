Em publicação de Natal, Vini Jr. posa com todos troféus que ganhou em dezembro

Nesta quarta-feira, Vinícius Júnior usou as suas redes sociais para desejar um feliz Natal. O atacante do Real Madrid postou diversas fotos. Entre elas, tem uma dele com todas as taças que conquistou em dezembro.

Neste mês, o atleta de 24 anos foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e entrou na seleção de 2024. Além disso, foi campeão do Intercontinental e eleito o melhor jogador da final e do torneio em geral.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ???? (@vinijr)

O Real Madrid venceu o Pachuca, do México, por 3 a 0 na final. Vini Jr. fez um gol e deu uma assistência na ocasião.

Nesta temporada, Vini Jr. soma 21 partidas pelo clube espanhol, com 14 bolas na rede e oito passes para tentos.

O Real Madrid volta a campo apenas no dia 3 de janeiro, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Valencia, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os Merengues estão na vice-liderança, com 40 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a mais.