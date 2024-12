Confira os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols no ano

Em 2024, São Paulo concluiu um ano com altos e baixos. Apesar do título da Supercopa Rei no início do ano com Carpini, o Tricolor não teve sucesso no restante das copas e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta posição, com vaga direta à Libertadores de 2024, sob o comando de Zubeldía.

Apesar disso, o clube teve grandes destaques ofensivos. A Gazeta Esportiva separou os jogadores com mais participações em gols em 2025, veja abaixo:

1 - Lucas Moura (24)

O camisa 7 foi o grande destaque do São Paulo em 2024. Vice-artilheiro no geral, Lucas Moura participou de 24 tentos são-paulinos na temporada. Foram 14 gols marcados, além de dez assistências distribuídas para os seus companheiros.

2 - Calleri (21)

Apesar da má fase, sobretudo no segundo semestre da temporada, o argentino mostrou-se importante e provou que é uma peça decisiva para o Tricolor. Sendo apenas cinco no Brasileirão, Calleri marcou 14 gols, mesmo número de Lucas. Para concluir as 21 participações em gols, o centroavante distribuiu sete assistências.

Jogador que mais atuou pelo São Paulo na temporada, Luciano foi o artilheiro do clube do Morumbis em 2024. O camisa 10, além dos 18 gols marcados, deu duas assistências, completando 20 participações cruciais no ano.

4 - André Silva (11)

Destaque e usado como jogador no segundo tempo, André Silva mostrou-se boa peça para o time comandado por Zubeldía. Mesmo tendo poucos jogos na titularidade, o centroavante, que entrou na vaga de Calleri em alguns jogos, participou de 11 gols (oito gols e três assistências).

5 - Ferreirinha e Wellington Rato (10)

Para fechar, com dez participações, vem a dupla Ferreirinha e Wellington Rato. O ex-Grêmio fez oito gols e deu duas assistências, enquanto o camisa 17, perto do Vitória, marcou apenas um gol, mas distribuiu nove passes para tento.