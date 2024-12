Confira as cinco contratações mais frustrantes do futebol paulista em 2024

As equipes paulistas movimentaram o mercado da bola em 2024, mas alguns reforços não renderam como o esperado. Confira as contratações mais frustrantes do futebol paulista na temporada

Pedro Raul - Corinthians

Em fevereiro, o Corinthians pagou 5 milhões de dólares ao Toluca, do México, para contar com Pedro Raul. O atacante, contudo, não correspondeu ao investimento feito pelo Timão, e sua contratação tem sido um fracasso até o momento. O jogador somou apenas três gols e uma assistência em 32 jogos, tendo marcado pela última vez em abril.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Jamal Lewis - São Paulo

Emprestado pelo Newcastle até junho, o lateral esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis chegou ao São Paulo para disputar a titularidade com Welington. Por ter uma nacionalidade atípica para os moldes do futebol brasileiro, a contratação do defensor gerou expectativa, contudo, dentro de campo, ele não impressionou. Foram apenas seis jogos e uma assistência com a camisa do Tricolor. Para piorar, o atleta se lesionou em jogo por sua seleção e, por isso, teve que voltar a Inglaterra para tratar a lesão. Assim, ele não deve mais entrar em campo pela equipe paulista.

Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Felipe Anderson - Palmeiras

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras com status de craque. Para contar com o meia, o Verdão, inclusive, deu um chapéu na Juventus, um dos maiores times da Itália. No entanto, o atleta ainda não mostrou para o que veio. Ele anotou apenas dois gols e duas assistências em 24 jogos pelo Alviverde e, certamente, foi uma das decepções da equipe na temporada.

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Patrick - Santos

Contratado pelo Peixe em abril deste ano, após deixar o Atlético-MG, Patrick não foi titular em uma partida sequer e ainda não marcou gols pelo Santos. O meia soma apenas uma assistência com a camisa do Peixe e não conseguiu cair nas graças da torcida. Ele possui contrato com o Alvinegro Praiano até o fim de 2026.

Raul Baretta/ Santos FC

Palacios - Corinthians

O lateral esquerdo Palacios foi contratado no início do ano, mas realizou apenas um jogo com a camisa do Corinthians. Na derrota para o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, o defensor sofreu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo e nunca mais jogou pelo Timão. Com vínculo até o final de 2027, o equatoriano busca dar a volta por cima no Alvinegro em 2025.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians