Com último quarto eletrizante, Timberwolves vencem os Mavericks pela rodada de Natal da NBA

O segundo jogo da rodada de Natal da NBA teve um final de tirar o fôlego. No American Airlines Center, em Dallas, o Minnesota Timberwolves dominou o jogo nos três primeiros quartos, mas viu o Dallas Mavericks quase sair com a vitória no último período. No final, os Timberwolves triunfaram por 105 a 99.

Cestinha da partida, Kyrie Irving marcou 39 pontos para o time de Dllas, enquanto Luka Doncic e Klay Thompson tiveram um jogo apagado. Pelo lado dos Timberwolves, Anthony Edwards, com 26 pontos, e Julius Randle, com 23, foram os principais pontuadores. Randle, inclusive, ficou a duas assistências de anotar um triplo-duplo.

O Minnesota chega a 15 vitórias e 14 derrotas, no meio da tabela da Conferência Oeste. Já os Mavericks ficam com 19 triunfos e 11 derrotas, em quarto lugar.

Os Timberwolves voltam à quadra na sexta-feira, às 22h (de Brasília), contra o Houston Rockets, vice-líder da Conferência Oeste. O Dallas Mavericks, por sua vez, enfrenta o Phoenix Suns, no mesmo dia, às 23h.

O jogo começou equilibrado no primeiro quarto, com os Timberwolves saindo na frente, com 26 24. No segundo período, no entanto, os visitantes ampliaram muito o placar, fechando com 57 a 40.

Na volta do intervalo, o duelo continuou com o mesmo ritmo. Pelo lado dos Mavericks, Kyrie Irving estava tendo uma noite inspirada, mas não tinha ajuda de seus companheiros. O jogo foi para o último quarto com 90 a 69 para os Timberwolves.

No entanto, o último período reservou uma reação impressionante dos Mavericks, que anotaram 31 pontos contra apenas 15 do Minnesota. No final, todavia, a virada não veio e os Timbewolves venceram por 105 a 99.