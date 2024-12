Chelsea x Fulham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês

Nesta quinta-feira, no famoso Boxing Day, o Chelsea recebe o Fulham, no Stamford Bridge, às 12h (de Brasília). A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Disney+.

PONTUAÇÃO



Chelsea - 35 pontos em 17 partidas - iniciou a rodada em 2º lugar



Fulham - 25 pontos em 17 partidas - iniciou a rodada 9º lugar

ESCALAÇÕES



Chelsea



Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson



Técnico: Enzo Maresca

Fulham



Leno; Castagne, Diop, Bassey e Robinson; Lukic e Cairney; Wilson, Andreas Pereira e Iwobi; Raúl Jiménez



Técnico: Marco Silva

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Sam Barrott, com os assistentes Lee Betts e Nick Greenhalgh.