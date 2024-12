Angelim foi chamado de mentiroso até Adriano aparecer em jogo no Ceará

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo comemorou no dia 6 de dezembro os 15 anos do título do Campeonato Brasileiro de 2009. Herói daquela taça em tempos difíceis do clube, Ronaldo Angelim viveu uma situação inusitada com outro dos principais nomes da conquista: Adriano Imperador. O Magro de Aço foi chamado de mentiroso quando disse que o ex-atacante apareceria em um jogo festivo organizado por ele.

O que aconteceu

A partida aconteceu em agosto, em Juazeiro do Norte, cidade natal de Angelim. O time teve nomes como Léo Moura, Airton, Toró, Petkovic e Zé Roberto, além de Adriano Imperador.

Não é comum ver Adriano em eventos festivos. O encontro foi justamente para celebrar os 15 anos do hexacampeonato.

O Imperador também ajudou o projeto do defensor que arca com as despesas de um time de futebol feminino. Adriano doou uma chuteira autografada para uma rifa com o objetivo de financiar equipamentos esportivos e pagar outras necessidades. Angelim é presidente do R4, equipe do Ceará.

Fiz o convite para ele ir na minha cidade fazer um jogo pelo meu projeto. E ele foi. Muitas pessoas dizendo que eu era mentiroso, que ele não ia. Eu não tinha moral, não conhecia. E Adriano se dispôs a ir ao meu projeto em Juazeiro do Norte Angelim

Angelim viveu outros tempos no Flamengo. Em 2009, o clube atravessava graves problemas financeiros e frequentemente lutava contra o rebaixamento. As campanhas na Libertadores eram um fiasco. No entanto, o Rubro-negro teve uma retomada histórica para ser campeão na última rodada.