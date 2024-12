Alex Poatan treina jiu-jitsu com os filhos na noite de Natal; veja

Na atual temporada, Alex Pereira brilhou no UFC e também impressionou por não conseguir ficar longe dos treinamentos. Até mesmo durante suas viagens ao redor do mundo, o brasileiro arrumou tempo para realizar sparrings. E na noite de Natal não foi diferente. Na última terça-feira (24), 'Poatan' treinou jiu-jitsu com os filhos e compartilhou a atividade em suas redes sociais (clique aqui).

Em um momento descontraído em sua casa, Alex se transformou no campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e não aliviou para as crianças. Contra um dos garotos, o atleta sobreviveu a uma tentativa de triângulo e, na sequência, o controlou no solo. Em relação ao segundo 'adversário' da noite, 'Poatan' resistiu a um mata-leão e alternou posições com o mesmo no chão. Ao final do treino de luxo, a família voltou a comemorar a data tranquilamente.

A próxima luta

Após nocautear Khalil Rountree, em outubro, e defender o cinturão dos meio-pesados do UFC pela terceira vez, Alex 'Poatan' ainda não sabe quem irá enfrentar. O campeão da categoria pode ter pela frente Magomed Ankalaev, realizar uma revanche contra o vencedor da luta Jiri Prochazka vs Jamahal Hill ou subir para o peso-pesado. Se o brasileiro se aventurar na divisão mais perigosa do MMA, entrará em rota de colisão com Jon Jones, Tom Aspinall, entre outros.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.

