Veja 5 grandes momentos do Internacional em 2024

Apesar de terminar 2024 sem títulos e passar por certas dificuldades no ano, a temporada do Internacional foi repleta de bons momentos, e por isso a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco grandes momentos do Colorado neste ano, veja abaixo:

1- Recuperação na Copa Sul-Americana

No Grupo A da Sul-Americana, com Belgrano, da Argentina, Real Tomayapo, da Bolívia, e Delfín, do Equador, o Internacional enfrentou dificuldades nas primeiras quatro partidas e não venceu nenhuma delas, correndo sérios riscos de ser eliminado ainda na primeira fase. No entanto, nos últimos dois jogos, a equipe reagiu e ganhou ambos, conseguindo a classificação em segundo lugar.

Ricardo Duarte/Internacional

2- Volta ao Beira-Rio

Devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Internacional ficou sem utilizar o Beira-Rio por pouco mais de dois meses. A volta ao estádio, dia 7 de julho, contra o Vasco, foi emocionante e de muita importância para o clube.

Pedro Pacheco/Internacional

3- Sequência invicta

Antes da derrota para o Flamengo, dia 1 de dezembro, o Internacional vinha fazendo grandes jogos e chegou a atingir a marca de 16 partidas de invencibilidade. A arrancada, inclusive, fez com que o time se afastasse da zona de rebaixamento e chegasse até a ter chances de título do Campeonato Brasileiro.

Ricardo Duarte/Internacional

4- Vitórias no clássico

Algo que o torcedor do Internacional pode ficar orgulhoso da equipe neste ano foram os clássicos contra o Grêmio. Em três duelos disputados, o Colorado venceu todos (3 x 2, 0 x 1 e 1 x 0).

Ricardo Duarte/Internacional

5- Chegada de Roger Machado

A chegada do técnico Roger Machado foi uma virada de chave no Internacional. Após a derrota na Copa do Brasil para o Juventude, Eduardo Coudet foi demitido, e Roger chegou para substituí-lo. O treinador não precisou de muitos jogos para ajeitar a equipe e comanda-la na sequência invicta no Brasileirão.