Tsarukyan revela que começou a lutar MMA para ter conta verificada no Instagram

Em janeiro, na Califórnia (EUA), Arman Tsarukyan enfrenta Islam Makhachev e pode se tornar campeão do UFC, sonho de grande parte dos lutadores de MMA. No entanto, o armênio surpreendeu ao revelar que seu principal objetivo no início de sua trajetória na maior organização do esporte no mundo nunca foi a conquista do cinturão do peso-leve (70 kg) e sim a fama.

Em entrevista à 'ESPN' americana, Tsarukyan, sincero, informou que, antes de se tornar um lutador de elite, competia no UFC por desejar ter o status de 'verificado' em sua conta oficial no 'Instagram' e, consequentemente, ser reconhecido fora do octógono. É bem verdade que, com o passar dos anos, o atleta, de tanto treinar, tomou gosto pelo esporte e, com as constantes vitórias, mudou de objetivo na empresa.

Agora, Tsarukyan, de 28 anos, dono de quatro triunfos seguidos e na primeira posição no ranking da categoria, negou ter a fama como principal objetivo. Maduro, o atleta garantiu ter a carreira como foco e o cinturão do UFC como meta. De todo modo, Arman, na base do trabalho, alcançou o que tanto sonhou em seu início na liga, já que possui mais de um milhão de seguidores em seu perfil no 'Instagram'.

"Quando eu tinha 19 anos, já tinha umas três, quatro lutas, disse ao meu amigo que eu só queria chegar ao UFC para ter minha conta verificada no Instagram e o uniforme do UFC. Eu falei, 'Não quero nada desse esporte'. Mas continuei vencendo as lutas e as pessoas começaram a me dizer que eu era um bom lutador, que eu poderia chegar ao UFC. Então, comecei a acreditar em mim, a treinar duro, continuei vencendo as lutas e entrei no UFC", declarou o lutador.

Registro de Tsarukyan no MMA

Arman Tsarukyan, de 28 anos, é um dos melhores leves do MMA atual. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e estreou no UFC em 2019. Atualmente, o armênio é o primeiro colocado no ranking da categoria. Em sua carreira, 'Ahalkalakets' venceu 22 lutas e perdeu três vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Beneil Dariush e Charles 'Do Bronx'.