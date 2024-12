Tenista dos EUA revela diagnóstico de autismo e prepara volta ao circuito após lesões e doping

O tenista Jenson Brooksby, dos EUA, já chegou a ser o 33º do ranking mundial, mas está afastado das quadras desde janeiro de 2023, período em que sofreu com lesões e uma suspensão por doping. Com o retorno ao circuito marcado para primeira semana de janeiro, na Austrália, Brooksby revelou nas redes sociais ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista na infância.

"É o momento de compartilhar algo que mantive em silêncio por toda a minha vida. Fui diagnosticado com um nível severo do espectro autista quando criança e fui não-verbal até os quatro anos", afirmou o tenista de 24 anos. "Precisava de 40 horas de terapia por semana. Minha mãe nunca desistiu e fez tudo o que podia para me ajudar. Não estaria aqui se não fosse por ela e tenho muita sorte de ter pais que nunca desistiram."

Ele afirmou que decidiu contar sua história na tentativa de inspirar mais famílias a não desistir. "Os últimos 23 meses foram muito difíceis, mas estou cercado de boas pessoas que acreditaram em mim. Sou muito grato por voltar ao tênis profissional na Austrália. Vejo vocês em breve."

Após o Aberto da Austrália de 2023, no qual caiu na terceira rodada, Brooksby passou por cirurgias nos dois punhos. Depois, em outubro, foi suspenso por 18 meses por faltar a três testes antidoping em um período de um ano. O tenista recorreu e reduziu a pena para 13 meses. A suspensão terminou em março de 2024, mas ele lesionou o ombro nos treinos, o que adiou o retorno ao circuito.

"Várias coisas ruins aconteceram de uma vez. Era muita coisa para suportar, mentalmente", disse. "Só quero que as pessoas me conheçam por quem eu sou completamente, e essa é outra parte de mim. É um tópico pessoal, não era algo para simplesmente sair falando. Sempre pensei sobre isso e só queria ter a oportunidade de falar."

Ainda sem títulos em torneios de primeiro escalão da ATP, mas com três finais no currículo, Brooksby diz que sua condição pode ajudá-lo em "momentos de pressão" na quadra, permitindo que ele "se concentre em dois ou três detalhes específicos por um longo período de tempo".