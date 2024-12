São Paulo repete 'plano Lucas' para repatriar Oscar após década no exterior

O roteiro da iminente chegada de Oscar ao São Paulo tem muitas semelhanças com a chegada de Lucas Moura, repatriado pelo Tricolor paulista em agosto de 2023.

Plano repetido

O São Paulo foi novamente atrás de um nome conhecido da torcida, ex-seleção e que construiu carreira internacional. Tanto Oscar quanto Lucas ficaram 12 anos no exterior. O primeiro passou quatro temporadas no Chelsea e oito no Shanghai Port, da China, enquanto o segundo defendeu o PSG por seis anos antes de se transferir ao Tottenham. Nesse período, a dupla revelada em Cotia acumulou convocações pelo Brasil.

Oscar também já passou a casa dos 30 anos e estava livre no mercado. Aos 33, o meia procurava por um novo clube desde que não teve o contrato renovado com o time chinês. No segundo semestre do ano passado, Lucas, então com 31, havia se despedido do Tottenham.

Lucas em ação durante jogo do São Paulo no Campeonato Paulista de 2024 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Os dois não tinham planos de voltar ao Brasil, mas acabaram mudando de ideia. Eles pensavam em seguir atuando fora do país e tinham propostas de outros clubes, só que a proximidade da família pesou a favor do retorno em ambos os casos. O Tricolor monitorou os atletas no mercado e foi incisivo nos contatos.

O presidente Julio Casares foi ativo nas duas negociações. Ele atuou nas conversas com Lucas e assumiu as rédeas das tratativas com Oscar, lidando diretamente com o empresário Giuliano Bertolucci. O dirigente, inclusive, viajou para Londres no início de dezembro para estreitar o acordo com o estafe do meia.

Tanto Oscar quanto Lucas foram revelados pelo clube, mas a identificação deles com a torcida foi diferente. Oscar deixou o clube pela porta dos fundos e foi pivô na longa novela que perdurou na Justiça entre São Paulo e Inter sobre a multa rescisória do jogador. Já Lucas foi protagonista no título da Sul-Americana de 2012 e retornou com status de ídolo.

O tempo inicial de contrato de cada um deles também não será o mesmo. O Tricolor acertou com Lucas um vínculo curto, que foi posteriormente prorrogado até dezembro de 2026. Já com Oscar, o acordo caminha para ser direto por três temporadas, até o final de 2027.