São Paulo anuncia a contratação de Oscar, que retorna após 14 anos

O São Paulo oficializou a repatriação do meia-atacante Oscar, que volta ao clube que o revelou ao futebol.

O que aconteceu

Oscar assinou contrato por três anos, válido até dezembro de 2027. O jogador de 33 anos estava livre no mercado após deixar o Shanghai Port, da China.

O brasileiro retorna ao Brasil após ter atuado no exterior por 12 temporadas. Ficou quatro anos no Chelsea, da Inglaterra, antes de se transferir ao futebol chinês, onde virou ídolo.

Ele tinha sondagens dos EUA e do Oriente Médio, mas optou por fechar com o São Paulo. Pesou desejo dele e da própria família de regressar ao país natal.

Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos. Oscar, ao site do São Paulo

Oscar atuou pelo profissional do São Paulo por uma temporada Imagem: Gaspar Nóbrega/VIPCOMM

A volta de Oscar ao Tricolor ocorre quase 15 anos depois de sua polêmica saída para o Internacional. Em 2010, a cria de Cotia rescindiu com o clube paulista e foi para o Colorado aos 18. A mudança de clube virou uma longa novela jurídica que durou mais de dois anos e terminou com indenização milionária ao clube formador.

O veterano é a grande contratação do time de Zubeldía para 2025. As negociações começaram a esquentar no início de dezembro, e o técnico argentino chegou a conversar com o jogador por cerca de 30 minutos antes do término do Brasileirão. O São Paulo encaminhou saídas no elenco para abrir espaço na folha salarial para bancar Oscar.