São Paulo acerta renovação com atacante Isa até o final de 2026

Nesta terça-feira, o São Paulo anunciou a renovação da atacante Isa por mais duas temporadas. O vínculo, que se encerrava no final desta temporada, agora vale até o final de 2026. Revelada pelo Tricolor paulista, a atacante destacou sua gratidão pelo clube.

"É sempre uma honra, até porque eu estou desde os meus 13 anos aqui, então, minha gratidão fica para sempre dentro desse clube, e eu estou muito feliz de renovar por mais dois anos", contou Isa.

A atacante chegou ao São Paulo em março de 2017, em uma parceria junto ao Centro Olímpico. Thiago Viana, técnico das categorias de base do clube na época e, atualmente, treinador do time profissional, convocou a atleta para atuar pelo plantel principal na temporada de 2022.

Com a camisa do São Paulo, Isa disputou 72 jogos e marcou dez gols. Em 2024, ela participou das campanhas históricas do time paulista no Brasileirão, em que foi vice-campeão, e da conquista da vaga inédita na Libertadores.

Com isso, o São Paulo segue com tudo no planejamento para 2025. Neste mês, antes da atacante, o Tricolor paulista já anunciou as renovações de Majhu, Jéssica Soares, Camilinha, Carlinha, Robinha e Serrana.