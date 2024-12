Santos está atrasado no planejamento para 2025? Veja o que pensa o novo CEO

Muitos torcedores do Santos entendem que o clube está atrasado no planejamento para 2025. O clube ficou pouco mais de um mês sem técnico. A angústia só chegou ao fim na última segunda-feira, com a chegada de Pedro Caixinha. O treinador foi anunciado junto com Pedro Martins, no CEO.

O dirigente, aliás, comentou sobre os planos para a próxima temporada. Na sua visão, o Peixe está em uma situação confortável.

"Desde a primeira conversa que tive com o presidente, ele me passou o planejamento. Naquele momento fiquei super confortável com o tempo que temos para tomar decisões. A melhor decisão é a certa. Estamos aqui para tomar decisões. Se for certa e rápida, é a melhor", disse.

"Neste momento, estamos planejando, com o treinador, a estrutura de trabalho que vamos começar a montar, que a gente acha que é adequada ao Santos. É muito pito tomar decisões de maneira precipitada e depois ter que corrigir", completou.

Pedro Martins foi o responsável por contratar Pedro Caixinha e também terá a missão de montar um elenco competitivo para 2025. A diretoria planeja uma boa reformulação na equipe, que está de volta à elite do futebol brasileiro.

"O primeiro ano após a Série B é complicado. Você tem uma mudança de elenco, de perfil e uma mudança de planejamento como um todo. Vamos acelerar todas as decisões para colocar o Santos no patamar de Série A. A visão de futuro interessa pois dialoga com um plano bem claro para a base, para que o profissional beba dessa fonte e que a gente monte um elenco para dois ou três anos. Paramos de pensar ano a ano e olhamos para frente. Não falamos nenhum nome de reforços. Foi apresentado um plano com nomes monitorados. Vamos analisar para tomar decisões. Não vamos antecipar nenhum nome", disse.

"Tenho profundo conhecimento do elenco do Santos. Tenho ideia do tamanho da reformulação, mas não vou comunicar agora. O número ideal é 28 atletas, mas no futebol brasileiro é muito jogo, então sempre acaba passando. Mais importante é a composição, quantos jovens vão fazer parte e transitar. Isso transcende o número", finalizou.

Até o momento, o Santos não anunciou nenhum reforço. Contudo, alguns nomes estão bem encaminhados, como o zagueiro Luisão, do Novorizontino, e o meia Giuliano Galoppo, do São Paulo.

Por outro lado, alguns já se despediram, como o zagueiro Alex Nascimento e os meias Billy Arce e Serginho. Outros têm contratos apenas até o final do ano e não devem ficar, casos de Alison, Laquintana e Pedrinho.

Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.